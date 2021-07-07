Ağaçdibi köyü otoban gibi yola kavuşuyor

Kent merkezinden 20 kilometre mesafede bulunan 70 haneli ve 700 nüfuslu Ağaçdibi köyünün yolu, il özel idaresi ekipleri tarafından genişletilerek adeta otoban haline getiriliyor. Sarp kayaların bunduğu yolda yer yer zor anlar yaşansa da iş makinelerinin devreye girmesiyle yola engel olan kayalar tek tek kaldırılıyor. Yolun 7 metre genişliğinde olacağını ve il özel idaresinin çalışmalarından memnun olduklarını belirten Ağaçdibi Köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, 70 haneli ve 700 nüfuslu köy yolunun genişletilmesi ile birlikte ulaşım sorunundan kurtulduklarını söyledi. Adıyaman, "Köy yolumuzdaki genişletme ve altyapı çalışmaları bu yıl tamamlanacak. İnşallah 2022 yılında yolumuz asfaltlanacak. Hakkari Valiliğine, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ederiz" dedi.