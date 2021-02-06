İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ağzı yırtılan yavru kedi ameliyata alandı

Hakkari’de ağız kısmında yırtılma olan sokak kedisi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı.

Hakkari'de ağız kısmında yırtılma olan sokak kedisi, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı.


Hakkari'de birçok sokak hayvanını sağlığını kavuşturan ve kalbi duran hayvanları yeniden hayata döndüren belediye veteriner ekibi, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen yavru sokak kedisi için ekipler hemen harekete geçti. Muayenesi yapılan ve ağız kısmında yırtılma olduğu tespit edilen yavru kedi, ameliyat edildikten sonra klinikte müşahede altına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.