Ahırın üzerine kaya düştü: 9 hayvan telef oldu

Hakkari’nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hakkari'nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Çiftçi'ye ait ahırın üzerine dağlarda kopan kaya parçası düştü. Olayda 9 küçükbaş hayvan telef olurken, 25 küçükbaş hayvan ise sağ kurtarıldı.
Taşbaşı Köyü Muhtarı Faysal Çiftçi, yağışlarla birlikte kaya düşme tehlikesinin halen devam ettiğini belirtti.