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Ahırın üzerine kaya düştü: 9 hayvan telef oldu

Hakkari’nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.

Hakkari'nin Taşbaşı köyünde bir ahırın üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 9 küçükbaş hayvan telef oldu.


Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Taşbaşı köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan İbrahim Çiftçi'ye ait ahırın üzerine dağlarda kopan kaya parçası düştü. Olayda 9 küçükbaş hayvan telef olurken, 25 küçükbaş hayvan ise sağ kurtarıldı.


Taşbaşı Köyü Muhtarı Faysal Çiftçi, yağışlarla birlikte kaya düşme tehlikesinin halen devam ettiğini belirtti.

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