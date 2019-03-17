İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ahırların üzerine çığ düştü: 46 hayvan telef oldu

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde 4 ayrı ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 45 keçi ile 1 katır telef oldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünde 4 ayrı ahırın üzerine çığ düşmesi sonucu 45 keçi ile 1 katır telef oldu.


Hakkari'den 60 kilometre mesafede bulunan Çukurca ilçesine bağlı Yukarı Akkaya köyünün üst kısımlarında inen çığ, 4 ayrı ahırın üzerine düştü. 2 ahırda maddi hasar meydana gelirken, Cemil Dayan'ın ahırında bulunan 45 keçi ile Necman Demirel'in ahırında bulunan 1 katır ise çığ altında kalarak telef oldu.


Ellerine kazma kürek alan köylüler, ahırda kalan hayvanları çıkartmak için büyük bir çaba harcadı. 3 metre karın altında kalan birçok hayvanın telef olan leşleri çıkartıldı. Elektrik direklerinin devrildiği ve içme suyu hatlarını büyük zarar gördüğü Akkaya köyünde, su sıkıntısı yaşandığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.