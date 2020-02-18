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Aile destek merkezi binasının giriş çatısı çöktü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki aile destek merkezi binasının giriş bölümünün çatısı kar nedeniyle çöktü.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki aile destek merkezi binasının giriş bölümünün çatısı kar nedeniyle çöktü.


İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Esenyurt Mahallesi'nde bulunan kaymakamlığa ait aile destek merkezi binasının giriş bölümü, kentte etkili olan yoğun kar yağışından sonra çöktü. Sabah merkeze gelen çalışanlar tarafından durum fark edilerek, belediye ekiplerine haber verildi. Belediye ekipleri tarafından çöken giriş bölümündeki saç ve demir parçaları kaldırdı.

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