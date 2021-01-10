Ak gençlerden güvenlik güçlerine çorba ikramı

AK Parti Hakkari İl Gençlik Kolları, kent merkezinde, şehrin farklı yerlerindeki kontrol noktalarında görevi başındaki polis ve bekçileri ziyaret etti. Ak Parti Gençlik Kollarının hazırladığı çorbalar, Medeni Sancar Bulvarı, Merzan, Şehir Merkezi ve Depin kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine ikram edildi.

AK Parti Hakkari İl Gençlik Kolları Başkanı Kenan Beyter, "Bizim anlayışımızda halka hizmet Hakk'a hizmet demektir" dedi. Beyter, "Halkımızla her zaman birlikte olduk birlikte olmaya da devam edeceğiz. Bizler için gecesini gündüzünü bir eden, görevlerini hassasiyetle yerine getiren başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, güvenlik güçlerimize ve halkın refahı ve huzuru için canla başla çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ederiz. Bu tür Sosyal Projelerimiz devam edecek" şeklinde konuştu.