AK Kadınlar deprem bölgesine 133 koli mutfak seti gönderdi

AK Parti Hakkari Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş, AK Parti Genel Merkez Kadın Kollarının başlatmış olduğu “Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun” mutfak seti kampanyası başlattıklarını söyledi. 6 Şubat Pazartesi günü asrın felaketiyle karşı karşıya kaldıklarını, 11 kentteki büyük yıkıma neden olan bu deprem felaketinin yürekleri yaktığını ifade eden Başkan Ertuş, "Yaşanan felaketin hemen akabinde AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir'in başkanlığında il kadın kolların teşkilatının genelinde "Sıcak Sofralar Tekrar Kurulsun" kampanyası başlatıldı. Biz de depremin yaşandığı günden bu yana il ve ilçe teşkilat mensuplarımızla birlikte yaraları sarmak adına çadırlarda ve konteynerlerde geçici süre kalacak olan depremden etkilenen kardeşlerimizin mutfak malzemesi ihtiyaçlarının bir nebze de olsa giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye çalıştık. Toplanan mutfak setlerimiz Adıyaman Merkez de Çadır kentlere yolladıklarını" dedi.

"Haydi yaraları birlikte saralım"

Başkan Ertuş, "AK Parti Hakkari Kadın Kolları Teşkilatı olarak 133 koliden oluşan mutfak setleri yanı sıra oyuncak, hijyenik malzemeler olmak üzere Adıyaman merkezde çadır kentlerde yaşayan depremzede ailelere dağıtıldı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde zaman içinde oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmalarımızı çeşitlendirmeye devam edeceğiz. AK Parti Kadın Kolları olarak il ve ilçe teşkilatımızla birlikte sürekli sahada olup depremden etkilenen vatandaşları yalnız bırakmayacağız. Umutlarımızı yeniden yeşertmek için Devletimizin ve milletimizin gücüyle ve elbirliğiyle yaralarımızı birlikte saracağız. Rabbim böyle bir felaketi bizlere bir daha yaşatmasın inşallah. Ülkemizin ve Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.