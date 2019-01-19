Ak Parti aday tanıtım toplantısına 5 bin kişi katıldı

Hakkari spor salonunda yapılan aday tanıtım toplantısına AK Parti MKYK Üyesi Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari Belediye Başkan Vekili ve adayı Cüneyt Epcim ve Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, il, ilçe ve belde başkan adayları, parti yöneticileri ile Hakkari merkez ve ilçelerinden yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Ak Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, il, ilçe ve beldelerde gelen herkese ayrı ayrı teşekkür etti. Başkan Gür,”Ak Parti olarak ülkemizin son 17 yılını damgasını vurmuş bir millet ve hizmet harekâtıyız. Yerine getiremeyeceğimiz hiçbir sözü vaat etmedik. İşte bu yüzden Ak Parti önce vatan sonra millet diyenlerin partisidir. Ülkemizde gerçek yerel kalkınma Ak Parti döneminde başlamıştır” dedi.

"Hizmetlerimize çok ciddi bir değişim dönüşüm yaşanmıştır"

Hakkari belediyenin yaptığı hizmetlerin slayt gösterimlerinin ardından kürsüye çıkan Hakkari Belediye Başkan Vekili ve adayı Cüneyt Epçim, "Devletimizin kararlılığı, özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun bölgemize olan özellikle Hakkari'mize olan özel ilgi ve sevgileri doğrultusunda çok ciddi bir şekilde hem insanımızda hem de hizmetlerimize çok ciddi bir değişim dönüşüm yaşanmıştır. Bu katkıları sundukları için Hakkari halkı olarak bizler kendilerine minnettarız. Yaptığımız hizmetleri biraz önce izlediniz. Gerçekten çok ciddi düzeyde bir değişimi ve dönüşümü yaşattık. İçme suyundan kanalizasyona, üstyapıya kadar. Yeni dönemde ise bir takım projeler hazırladık. Bu projelerle Hakkari halkının yaşam standardını Cumhurbaşkanımızdan aldığımız destekle yükseltmek istiyoruz. Hepimizin bildiği gibi Ak Partimiz esasında 94 yılındaki o kutlu şahlanışla ortaya çıkmaya başlayıp Cumhurbaşkanımızın hizmet siyasetini esas alan bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. İstanbul'un kaliteli yerel hizmetlerle buluşması Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 94 ruhu ile gerçekleştirilmiştir. Dağlarıyla, taşlarıyla, madenleriyle geleceği bir şehir olarak Hakkari'yi görüyoruz. Bizleri destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hakkari'de hangi sokağa girsek çok büyük sevgi ve saygıyla karşılandığımızı söyleyebiliriz. Kalpler Allah'ın elindedir. Bizler inanan insanlarız. El birliği ile Hakkari'mizi yücelteceğimize kapı kapı dolaşıp davamızı insanlarımıza iyi bir temsille anlatacağımıza inanıyor. Saygı ve sevgi ile hepinizi selamlıyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Milletvekili Miroğlu, Kürtçe olarak Cumhurbaşkanının selamlarını halka iletti

Ak Parti MKYK Üyesi Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ise Kürtçe ve Türkçe olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Hakkarililere iletti. Konuşmasına önce Kürtçe ve sonrada Türkçe devam eden Milletvekili Miroğlu, bu salondaki coşku inşallah 31 Mart yerel seçimlerde de sandığa yanşayacağını söyledi.

"15 Temmuz darbe girişimi 2015 yılında hazırlandı"

Haziran 2015 seçimlerinde Ak Parti bölgede hiç beklemedik bir düşüş yaşadı ve bu düşüşü hiç beklemediklerini ifade eden Miroğlu, ”Ama görünen köy kılavuz istemiyor. Acayip bir biçimde Türkiye'ye karşı ve bilhassa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç sarf etmediği sözleri ona mal ederek bölge halkının kanaatlarını maalesef yüzde yüz değiştirmeyi başardılar. Bölgede Ak Parti 2015 seçimlerindeki düşüşü Türkiye Cumhuriyetinin bölgedeki varlığını sorgulanır hale geldiği bir düşüş oldu. Bütün Hakkarili kardeşlerimiz inanıyor ve bundan endişe duyuyorlar. En büyük endişeyi de ben duydum. Milletvekili seçilmiştim. Ama bu beni hiçbir şekilde memnun etmiyordu" dedi.

"Atatürk Diyarbak'da seçime girseydi yüzde 80 civarında oy alırdı"

Miroğlu, "Eğer Mustafa Kemal Atatürk 1916'da Diyarbakır'da bir seçime girseydi, Diyarbakır halkı Mustafa Kemale yüzde 70, yüzde 80 civarında oy verirdi. Ama yeni bir yüzyıla giriyoruz ve Türkiye Cumhuriyetinin daha doğrusu Kürtler ve Türkler arasındaki siyasi ilişkilerin, siyasi münasebetlerin kardeşçe ortaklıkları en büyük temsilcisi Ak Parti seçime giriyor ve üstelik inkar sürecini kaldıran ve Kürtçenin üzerindeki bütün yasakları ortadan kaldıran bu anlamda demokratik ve siyasi reformlar yapan bir liderin öncülüğünde gidiyor ve bölge ortalamamız yüzde 16-17 civarında seyrediyor. Bu hepimizi endişelendiren bir durumdur. Ama sonradan gördük ki bunun en önemli sebeplerinden biri meğer Türkiye'ye felaket hazırlanıyor muş. Meğer o ilçelerimizde kazılan hendekler sebebi Türkiye'yi 15 Temmuz'a götürmek imiş ama bunu şimdi net olarak görüyoruz. Hakkari başta olmak üzere halkının onlara verdiği desteği maalesef para gibi harcadılar. Halen ortada bir hesap var ve bunlar bu hesabı henüz ödemiş değiller. 31 Mart bu hesapları ödemeleri içinde çok önemlidir. Hakkari Belediye Başkan adayımız Cüneyt Epcim'in söylediği gibi ya halkı memnun ve mutlu eden bu hizmet sürecini devam ettireceğiz yada geçmiş dönemlerdeki çıplak sokaklarda saplanıp kalacağız” dedi.

"HDP'den 2 milyon oy istiyoruz"

31 Mart yerel seçimlerden 2 milyon oy isteyen Milletvekili Miroğlu, ”Referandumu 1 milyon 380 bin civarında oy farkı ile kazandık. Ama HDP seçmeni bize tam 2 milyon oy verdi. Şimdi sizin huzurunuzda sadece Hakkari'de değil İstanbul, İzmir her illerinde yaşayan kardeşlerime sesleniyorum ve diyorum ki 31 mart yerel seçimlerde de bu 2 milyon oyunuza talibiz ve sizden istiyoruz" dedi.

Ankara-Erbil hattına da değinin Milletvekili Miroğlu, Erbil-Ankara hattındaki ilişkiler ise iyiye gidiyor ve uçak seferleri başlamış durumda" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından belediye başkan adayları açıklanarak tek tek sahneye çağrıldı. Hakkari Belediye Başkan adayı Cüneyt Epcim, Durankaya Belediye Başkanı İsmail Demirci, Çukurca ilçesi Belediye Başkan adayı Ensar Dündan, Yüksekova ilçesi Belediye Başkan adayı Teoman Zeydan, Esendere Belediye Başkan adayı Dırbaz Büyüksu, Yüksekova Büyükçiftlik Belediye Başkan adayı Rüştü Zeydan, Şemdinli Belediye Başkan adayı Tahir Saklı ve Derecik ilçe Belediye Başkan adayı Ekrem Çetinkaya oldu.