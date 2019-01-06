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AK Parti Belediye Başkan adayı Özatak, beyin kanaması geçirdi

AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak, geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.


Hakkari'nin sevilen ve sayılan simalardan evli ve 5 çocuk babası AK Parti Hakkari Durankaya Belediye Başkan adayı Tahir Özatak (55), önceki gün evinde aniden rahatsızlanarak Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Özatak, kaldırıldığı Van Bölge ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.


Bir zamanlar merhum Hakkari Slehi Aşireti Ağası ve Belediye Başkanı Abdurrahman Keskin'in koruma görevini de yapan Özatak, 31 Mart yerel seçimlerde Hakkari'nin Durankaya Beldesi Belediye Başkan adayı idi.


Durankaya Çaylıca Mahallesi aile mezarlığında toprağa verilen Tahir Özatak, Zeve Camii'ndeki taziyesinin ardından Hakkari Ensar Camii'nde taziyesinin devam ettiği öğrenildi.

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