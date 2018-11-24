AK Parti Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epçim

AK Parti'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 büyükşehir ve 26 ili kapsayan 40 seçim bölgesindeki adayların tanıtıldığı toplantıda, Hakkari Belediye Başkan adayının Vali Yardımcısı (Kayyum) Cünet Epçim olduğunu açıkladı. Erdoğan, Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür ve Cüneyt Epçim'i sahneye davet ederek ismi açıkladı.

İçişleri Bakanlığı kararıyla 11 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, halen bu görevi yürütüyor.