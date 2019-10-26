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AK Parti Hakkari “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” toplantısı

HAKKARİ (İHA) – Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Hakkari İl Teşkilatı 2019 Ekim ayı “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” toplantısı yaptı.


AK Parti MKYK Üyesi ve Bölge Koordinatörü Alaattin Parlak'ın başkanlığında yapılan toplantıya geçmiş Dönem il başkanları, ilçe başkanları, belediye başkanları, kadın, gençlik kolları başkanları, il, belediye meclis üyeleri ve tüm yönetim birimleri hazır bulundu. “Genişletilmiş İl Danışma Meclisi” toplantısında teşkilat çalışmaları, ilde yapılan ve yapılacak hizmetler ve belediye başkanlarının projeleri ele alındı.

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