Ak Parti Hakkari il başkanı Gür'den teşekkür mesajı

Başkan Gür mesajında,"Kıymetli Hakkarili Hemşehrilerim; 31 Mart yerel seçim çalışmaları boyunca bizleri hem partimizde, hem de seçim bürolarımızda sürekli ziyaret ederek, yalnız bırakmayan halkımıza teşkilatım ve belediye başkan adaylarımız adına teşekkürü vefa addediyorum. Gönül belediyeciliğine desteğini esirgemeyen, tevazu, samimiyet ve gayret ile yanımızda dimdik duran ve iradesini sandıkta göstererek ildeki 8 belediyeden; ilçelerimizde Şemdinli'de Tahir Saklı, Çukurca'da Ensar Dündar, Derecik'te Ekrem Çetinkaya, beldelerimizde Büyükçiftlik'te Rüştü Zeydan, Durankaya'da İsmail Demirci, Esendere'de Dırbaz Büyüksu olmak üzere toplamda 6 belediyeyi kazanarak AK Parti bayrağını ilimizde dalgalandıran ve merkez ile Yüksekova ilçemizde de ciddi bir oy artışı gerçekleştiren Hakkari halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu seçimlerin Hakkari'mize, ülkemize, milletimize ve İslam dünyasına hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz. İl, ilçe teşkilatlarımıza, belediye başkan adaylarımıza, kadın kolları teşkilatımıza, gençlik kolları teşkilatımıza, sandık başkanlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve bu davaya gönül vermiş 7'den 70'e tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Büyük Türkiye yürüyüşümüze liderimiz Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde durmadan, usanmadan, yorulmadan koşmaya devam edeceğiz. Rabbim Yar ve Yardımcımız olsun" ifadelerine yer verdi.