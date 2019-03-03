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AK Parti heyeti Hakkari'de

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, ile 26.

Dönem Kilis Milletvekili Reşit Polat, Hakkâri'de ziyaretlerde bulundular.


AK Parti heyeti; Hakkari Belediye Başkan Adayı Cüneyt Epcim, AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Abdulmecit Tarhan, AK Parti Seçim İşleri Başkanı Necmettin Yakar ve partililer tarafından karşılandı. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret eden ve burada MHP İl Başkanı Fatih Özbek'le bir süre sohbet eden AK Parti heyeti, daha sonrada esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.


Hakkari-Van karayolu üzerinde bunan Depin Polis Kontrol Noktasındaki güvenlik güçleriyle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren AK Parti heyeti, ardından kentten ayrıldı.

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