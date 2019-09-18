İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti heyetinden Çukurca'ya çıkarma

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, beraberindeki partililerle Çukurca Belediyesini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.


AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, Yüksekova İlçe Başkanı Naci Bilici, Çukurca İlçe Başkanı Zeki Derin ve beraberindeki heyet, Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Milletvekili Husret Dinç ve beraberindeki heyet, ilçede yapımı bitme aşamasına gelen Bayraktepe Seyir Terası ve havuz yapımı, Yeşil Çeşme Mahallesi'ndeki yol genişletme çalışmasını ve Emir Şaban Mahallesi'ndeki Taraçalama Parkı'ndaki çalışmaları ziyaret ederek incelemelerde bulundular.


Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Milletvekili Dinç ve Başkan Gür'e yöresel kilim hediye etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.