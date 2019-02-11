AK Parti heyetinden Çukurca'ya ziyaret

Başkan Gür ve beraberindekiler, ilk olarak Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'yı makamında ziyaret etti. Yapılan görüşmenin ardından Kaymakam Ayca tarafından Başkan Gür'e çeşitli hediyeler verildi.

Çukurca Tugay Komutanlığını da ziyaret eden Başkan Gür ve beraberindekiler, AK Parti İlçe Başkanlığında yapılan toplantının ardından esnafı ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlediler.