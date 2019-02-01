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AK Parti heyetinden ev ziyaretleri

HAKKARİ (İHA) – AK Parti Yüksekova Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş ve beraberindeki partililerin ev ziyaretleri devam ediyor.


İlçenin tüm mahallerinde vatandaşlarla bir araya gelmek için evleri tek tek gezen Cevat Saydaş ve beraberindeki partililer, bugün de ilçenin Esenyurt ve Yeni mahallelerini ziyaret ettiler. Birlik ve beraberlik mesajları vererek, gelecek kuşaklar için vatandaşın tüm dert ve sıkıntılarını sıfıra indirmek için çalışacaklarını ifade eden Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş; “Birlik, beraberlik ve hizmet için biz de varız. Milletimiz için şehri Yüksekova için yapamayacağımız hiçbir şeyin sözünü vermeyiz. Bugün Yeni ve Esenyurt mahallelerinde milletimizle birlikte olduk. Yereldeki hizmetleri, onların taleplerini istişare etme imkanımız oldu. Tüm vatandaşımızla birlik, beraberlik ve mutlu bir Yüksekova için çalışacağız” dedi.

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