AK Parti heyetinden İHA muhabiri Feyzullah Taş'a ziyaret

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı heyeti, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Hakkari İl Temsilcisi Feyzullah Taş'ı ziyaret etti.

AK Parti Kadın Kolları Seçim İşleri Başkanı Necla Kuşar, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Esin Erik, AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültür Başkan Yardımcısı, Yaşlı ve Koordinasyon Merkezi İl Başkanı Şaban Arslan, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü münasebetiyle Gazeteci Taş'ı ofisinde ziyaret ederek gününü kutladı.

Ziyarette, AK Parti heyeti, vatandaşların haber alma hakkı için görev yapan basın mensuplarının 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı. Heyet, basın mensuplarının, yerelde ve ulusalda bulundukları yerin tanıtımına önemli katkı sağladığını ifade ederek, “Hakkari için neler yapabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Hakkari'nin tanıtımında gazetecilerimizin payı çok büyük. Gazeteciler kamuoyuna haber, bilgi akışını zamanında ve objektif bir biçimde yansıtmak, toplumsal sorunlara ayna tutmak, zaman zaman çok zor şartlar altında çalışıyor. Basın mensupları dünyanın en önemli mesleklerinden birini icra ediyor. Halkın haber alma hakkını layıkıyla yerine getiren tüm gazetecilerin gününü kutluyoruz” şeklinde konuştular.

Gazeteci Taş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu anlamlı günde kendilerini unutmayan AK Parti heyetine teşekkür etti.