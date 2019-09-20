AK Parti heyetinden Şemdinli ve Derecik'e ziyaret

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, Hakkari'nin Şemdinli ve Derecik ilçelerini ziyaret etti.

Bir süre önce Çukurca ilçesinde incelemelerde bulunan ve burada yapılan belediye hizmetleri hakkında bilgi aldıktan sonra ilçe sakinleri ile bir araya gelen AK Parti heyetinin bu defa ki durağı ise Şemdinli ve Derecik ilçesi oldu. AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, başkan yardımcıları Tahsin Demir, Tacettin Kahraman ve Abdurrahman Kılıç, Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, Gençlik Kolları Başkanı Cumhur Demir, Şehit ve Gaziler Birim Başkanı ve Meclis Üyesi Şaban Arslan ile Kadın Kolları Başkanı Münevver Ertuş'un yer aldığı heyet, ilk olarak Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Daha sonra Derecik ilçesine geçen AK Parti heyeti; kaymakamlık, jandarma komutanlığı, belediye, kanaat önderleri ve esnafları ziyaret etti.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür; ilçe, köy ve mezralarda ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, halkın sorunları ile yakından ilgilendiklerini ve AK Parti belediyelerinin çalışmalarını yakından gözlemlediklerini söyledi. Yöre halkının memnuniyetlerini dile getirdiğini ifade eden Başkan Gür, yöre halkının hizmetin en iyisine layık olduğunu, var olan problemleri ise beraber çözeceklerini kaydetti.