AK Parti heyetinin Şemdinli ziyareti

AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Fatma Betül Sayan Kaya, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kandemir ve Kaya, beraberindekilerle ilk olarak Şemdinli Belediyesini ziyaret etti. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve partililer tarafından karşılanan Kandemir ile Kaya, belediye binasında vatandaşların sorunlarını dinledi.

Daha sonra Cumhuriyet Caddesi'ne çıkan heyet üyeleri, burada bulunan parti binasında vatandaşlarla bir araya geldi. Burada açıklamada bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, “Öncelikle belediye başkanımızı tebrik ediyorum, hayırlı hizmetler diliyorum. Değerli dava arkadaşlarım, çok zor biri işi başardınız. Sizleri tebrik ediyorum. Hiç kimsenin düşünemediği bir başarının altına imza attınız. Fakat AK Parti hareketi başarı ya da başarısızlık üzerinden kendini tanımlayan bir siyasi parti değil. Bizler çizgimizin doğruluğuna, hakikat mücadelesine, adalet aşkına yaslanıyoruz. Onun üzerinden kendimizi tanımlıyoruz. Eğer o çizgide yürümeye devam edersek, eğer haksızlıkların karşısında duran, adaletin peşinde koşan, eğer hakkın, hukukun, özgürlüğün peşinde yürüyen bir teşkilat olmaya devam edersek, inanın bana neticeye bakmadan evet işin hakkını vermişiz deriz” ifadelerini kullandı.

Kandemir ve Kaya, ardından PKK terör örgütü tarafından şehit edilen Ahmet Budak'ın evine giderek ailesiyle bir araya geldi.