Ak Parti'den Başkan Aydoğdu'ya ziyaret

AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Tacettin Kahraman, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Şaban Arslan, Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Abdulgani Deniz, Kadın Kolları Başkanlığı Şehit ve Gaziler Birimi Başkanı Filiz Erol ve Sosyal Politikalar Kadın Kolları Başkanı Fulya Kahraman'dan oluşan heyet, Avukat Muhsin Zeydanoğlu Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneğini ziyaret etti.

Hakkari Gençlik ve Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydoğdu ve engelliler tarafından karşılanan heyet, engellilerle yakında ilgilenerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Başkan Tacettin Kahraman ve beraberindekiler, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Dernek Başkanı Aydoğdu ise, AK Parti heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, içinde bulundukları sorun ve sıkıntılarla taleplerini dile getirdi.

AK Parti heyeti de, her zaman engellilerin yanında olduklarını ve üzerlerine düşen görevleri seve seve yapacaklarını ifade ettiler.