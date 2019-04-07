AK Parti'den Durankaya beldesine teşekkür ziyareti

AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve il teşkilatı ile birlikte Durankaya beldesini ziyaret etti. Durankaya Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci ve partililer tarafından karşılanan AK Parti heyeti, belde sakinleri ile sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Gür, “Durankaya'da gönül belediyeciliği kazandı. AK Parti'ye, gönül belediyeciliğine verdiği desteklerden dolayı bütün belde sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Demir ve belde sakinleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çeken AK Parti heyeti, daha sonra buradan ayrıldı.