İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

AK Parti'den Durankaya beldesine teşekkür ziyareti

AK Parti Hakkari il teşkilatı, Durankaya beldesine çıkarma yaptı.


AK Parti Hakkari İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek ve il teşkilatı ile birlikte Durankaya beldesini ziyaret etti. Durankaya Belediye Başkanı seçilen İsmail Demirci ve partililer tarafından karşılanan AK Parti heyeti, belde sakinleri ile sohbet etti. Burada bir konuşma yapan Gür, “Durankaya'da gönül belediyeciliği kazandı. AK Parti'ye, gönül belediyeciliğine verdiği desteklerden dolayı bütün belde sakinlerine teşekkür ediyorum” dedi.


Başkan Demir ve belde sakinleri ile birlikte hatıra fotoğrafı çeken AK Parti heyeti, daha sonra buradan ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.