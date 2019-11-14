AK Parti'den kan bağışı yapanlara tatlı ikramı

13 Ekim'de Hakkari Belediyesi karşısında hizmet vermeye başlayan Kızılay mobil kan bağışı aracında kök hücre ve kan bağışı alınmaya devam ediyor. AK Parti Hakkari İl Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, AK Parti Meclis Üyesi Şaban Arslan, mobil kan bağışı aracını ziyaret ettiler. Burada bir süre Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt ile sohbet eden AK Parti'liler, Kızılay ekibine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiler. Kan bağışında bulunan vatandaşlara tatlı ikram eden partililer, daha sonra buradan ayrıldı.

Başkan Recep Bozkurt, 13 Ekim'de başlayan kan bağışının 15 Ekim'e kadar devam edeceğini söyledi. Başkan Bozkurt, Hakkari Belediyesi karşısında hizmet verecek olan mobil kan bağış aracında kan ve kök hücre bağışı alınacağını ifade ederek, kan bağışına yoğun ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.