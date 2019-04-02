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AK Parti'den seçilen başkandan Budak'ın mezarına ziyaret

AK Parti’den Hakkari’nin Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, ilk olarak 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti’li Ahmet Budak’ın mezarını ziyaret etti.

AK Parti'den Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, ilk olarak 3 yıl önce terör örgütü tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden AK Parti'li Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti.


Şemdinli ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan AK Parti'nin adayı Tahir Saklı, beraberindeki partililerle 1 Kasım 2015 seçimlerinde AK Parti'den Hakkari milletvekili adayı gösterilen ve 14 Eylül 2016 tarihinde evinin önünde terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Budak'ın mezarını ziyaret etti. Budak'ın kabri başında dua eden Saklı ve beraberindeki partililer, daha sonra seçim bürosuna geçerek tebrikleri kabul etti.

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