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AK Parti'li Çetinkaya 35 keçi kestirerek 4 bin kişiyi misafir etti

AK Parti’den tekrar Hakkari’nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Ekrem Çetinkaya, 35 keçi kestirerek 4 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.

AK Parti'den tekrar Hakkari'nin Derecik Belediye Başkanı seçilen Ekrem Çetinkaya, 35 keçi kestirerek 4 bin kişiye teşekkür yemeği verdi.


31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde AK Parti tarafından tekrar aday gösterilen Derecik Belediye Başkanı Ekrem Çetinkaya, oyların büyük çoğunluğunu alarak ikinci kez belediye başkanı seçildi. Bugün evinde verdiği teşekkür yemeğinde yaklaşık 4 bin kişiyi misafir eden Ekrem Çetinkaya, herkesle tek tek tokalaşarak desteklerinden dolayı teşekkür etti. Misafirleri için 35 keçi kestirerek yemekte ağırlayan Çetinkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bakanların destekleriyle Derecik halkına hak ettikleri tüm hizmetleri vermeye devam edeceklerini söyledi.

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