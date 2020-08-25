AK Partili Gür'den maske ve sosyal mesafe uyarısı

AK Parti Hakkari il Başkanı Emrullah Gür, Başkan Yardımcısı Turan Şimşek, Merkez ilçe Başkanı Cumhur Demir ve Meclis Üyesi Şaban Arslan, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Hakkari Evi'nde sohbet havasında geçen toplantıda Gür, kentte son bir ay içinde artan korona virüs vakaları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu. Halktan hem kendi sağlıkları hem de başkalarının sağlığı için meşke, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını isteyen Gür, “İlimizde yanlış bir algı var, ‘Virüse yakalananlar 4 gün sonra iyileşiyor' diye. Bu tür söylentilere lütfen inanmayın. Valiliğin almış olduğu tedbirlere uyun. Bakın okulların açılmasına kısa bir süre kaldı. Hepimizin kurallara uyması gerekiyor. El birliği yaparsak bu virüsün üstesinde geleceğiz. Ülkemiz birçok ülkeden daha iyi bir konumda. Gelin hep beraber kurallara uyalım bu beladan kurtulalım” dedi.

Kentte yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Gür, hükümetin Hakkari'yi önemsediğini ve yatırımların tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı.