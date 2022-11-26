AK Partili İleri: “Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Türkiye vizyonunun çok önemli olduğunu belirterek, “Bu kadar zorluğa, sınamalara, bölgesel ve küresel zorlayıcı gelişmelere rağmen Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor” dedi.

Hakkari'de Öğretmenevi'nde sivil toplum örgütü temsilcileri, kanaat önderleri ve basın mensupları ile bir araya gelen Ömer İleri, AK Parti teşkilatlarının tüm yurtta sahada yüksek enerjiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İleri, "20 yılda Türkiye çapında çok ciddi ilerlemelere ve atılımlara hep beraber şahitlik ettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti iktidarında Türkiye vesayet odaklarından kurtulmuştur. Türkiye'de özgürlük alanları oldukça önemli bir biçimde gelişti. Türkiye altyapısındaki eksiklikleri, cumhuriyet tarihi boyunca giderilmemiş eksiklikleri büyük bir başarıyla giderdik. Eğitimden ekonomiye, teknolojiye, tarıma, savunma sanayisine her alanda çok ciddi bir atılım hayata geçti. Herhalde en önemlisi, bütün bu atılımların sonucunda hepimizde çok ciddi bir özgüven oluştu. Bu çok değerli. AK Parti iktidarının bu ülkeye, bu millete kazandırdığı en önemli katkılardan biridir diye düşünüyorum. Önceki dönemlerde, terörün kol gezdiği, terörle anılan Hakkari bugün itibarıyla huzurun kenti olmuştur. Kentin bugünlerde tarihinin en yoğun dönemini yaşadığını, konutların, hastanelerin, okulların inşa edildiğini, milyarlarca liralık yatırımlar yapılmıştır. Hakkari artık festivallerle anılan bir şehir haline geldi. Hakkari'de gün geçmiyor ki güzel bir gelişme olmasın. 5 fakültesi, 4 binden fazla öğrencisi, 30 civarı lisans programı olan bir üniversite mevcut. Hakkari merkezin şu an yaklaşık yüzde 80'i doğalgaza bağlanmış durumda. İnşallah Yüksekova'ya da doğalgazı getirme planları var. Organize sanayi bölgesi noktasında çalışmalar yapılıyor. Gençlik ve sporla ilgili 50'nin üzerinde proje hayata geçirilmiş durumda. Hakkari yepyeni bir döneme girmiş durumda. Geleceğe de güvenle bakıyor. 2022'nin ilk yarısı itibarıyla yüzde 7,5'luk bir büyüme sağlandı. ihracatın rekorlar kırmıştır. Geçtiğimiz yıl 225 milyar dolar. Bu yılki hedef 250 milyar dolardı, görülen o ki inşallah bunu da aşacağız. Bu kadar zorluğa, sınamalara, bölgesel ve küresel zorlayıcı gelişmelere rağmen Türkiye bir güven ve istikrar adası olma yolunda kararlılıkla ilerliyor. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Türkiye vizyonu elbette çok önemli bir vizyon. Türkiye geldiği noktada önemli problemlerini halletmiş, altyapı eksikliklerini gidermiş ve artık potansiyelini hayata geçirme noktasında bir hazırlık seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye Yüzyılı bir anlamda ilerlememizin, güçlenmemizin, kalkınmamızın, onun da ötesinde küresel anlamda millet olarak değerler üzerine kurulu bir yönetim anlayışını getirdiğimiz bir yüzyıl olacak. Kuzeyden güneye, doğudan batıya bu vizyon hepimizin vizyonu. Gerek Hakkari'mizi, gerek bölgemizi tekrar fakirleştirmeye çalışanlara, bu bölgedeki huzuru bozmaya çalışanlara, bunların içerideki ve dışarıdaki destekçilerine hiçbir zaman imkan vermeyeceğiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çıktığımız bu yolu başarıyla tamamlayacağız ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bir bütün olarak dünyaya damgasını vuracak bir ülkeyi hep beraber yükselteceğiz" şeklinde konuştu.

İleri ve beraberindekiler, kent merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirip, AK Parti il binasında gençlerle basına kapalı bir toplantı yaptı.