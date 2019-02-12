AK Parti'li Karaca Hakkari'de

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve MKYK Üyesi Harun Karaca, seçim çalışmaları kapsamında Hakkari'ye geldi.

31 Mart 2019'da yapılacak olan seçim için Hakkari'ye gelen Eskişehir Milletvekili Harun Karaca'yı; AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Belediye Başkan Adayı Cüneyit Epcim, Yüksekova Belediye Başkan Adayı Teoman Zeydan, Çukurca Belediye Başkan Adayı Ensar Dündar, Şemdinli Belediye Başkan Adayı Tahir Saklı, Büyükçiftlik Belde Belediye Başkan Adayı Rüştü Zeydan, Durankaya Belde Belediye Başkan Adayı İsmail Demirci ile partililer tarafından karşılandı.

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı binasında partililerle bir araya gelen Milletvekili Harun Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bugün Hakkari'ye geldiğini söyledi. Karaca, “Malum 31 Mart 2019'da Türkiye'de bir mahalli seçim olacak. Mahalli seçimler her zaman önemli, ama Hakkari'nin bundan sonraki durumu için de çok önemli. Keza Yüksekova ve Şemdinli için de önemli. Bugün teşkilatımızın isteklerini ve paylaşımlarını alacağız. Ondan sonra Hakkari'mizin taleplerini Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz. Burada teşkilatımıza liderimizin arkasından dik durduğunu göstereceğiz. En önemlisi Hakkari'nin Türkiye'mize layık bir il olduğunu göstereceğiz” diye konuştu.

Milletvekili Karaca ve beraberindekiler, çarşı merkezinde esnafları ziyaret ettikten sonra öğretmenevine geçerek partililerle basına kapalı toplantıya geçti.