AK Parti'li Saklı'dan esnaf ziyareti

AK Parti'den Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı seçilen Tahir Saklı, esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret eden AK Parti'li Belediye Başkanı Tahir Saklı ve beraberindeki heyet, onların sıkıntılarını dinledi. Saklı ve beraberindekiler, esnafla bir araya gelerek çay içip sohbet ettiler. Esnafın görüş ve önerilerini de dinleyen Saklı, vatandaşlarla birlikte hareket edeceklerini söyledi.