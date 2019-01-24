AK Parti'li vekilin korumalarını taşıyan araç şarampole devrildi: 3 yaralı

AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'in korumalarının içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Derecik ilçesine bağlı Zerin köyü mevkiinde meydana geldi. Derecik ilçesinden Şemdinli'ye gitmek üzere yola çıkan AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç'i takip eden korumalardan Nihat Vermez'in yönetimindeki 65 AL 075 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Vermez'in de aralarında bulunduğu 3 koruma yaralanarak hastaneye kaldırıldı.