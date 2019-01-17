AK Parti'nin Hakkari adayına yoğun ilgi

Medrese Mahallesi'nde Dırbaz Mavigöz'ün, Dağgöl Mahallesi sakinlerinden İsa Taşkın ve Halife Derviş Mahallesi sakinlerinden Şahin Karadeniz'in ailesi ve komşularıyla bir araya gelen Hakkari Belediye Başkan Vekili Epcim, belediyenin değişim dönüşüm programı kapsamımda yapılan çalışmaları anlattı.

Halkın talep ve önerilerini almaya devam eden Başkan Vekili Epcim, ziyaret ettiği mahallelerde belediyenin yaptığı hizmetler ve yeni projeler hakkında da detaylı bilgeler verdi.

Epcim'in göreve başlamasıyla birlikte bir anda kentin çevresinin değiştiğini belirten vatandaşlar, gelecek nesiller içinde bu hizmetlerin devam etmesini istediler.