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Akkaya köyünde orman yangını çıktı

Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek devam ediyor.

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle büyüyerek devam ediyor.


Akkaya Köyü Muhtarı Ramazan Kaya, köyün karşı tarafında bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktığını söyledi. Muhtar Kaya, “Akkaya köyü; Hakkari'den 55, Çukurca ilçesinden ise 25 kilometre mesafede bulunmaktadır. Orman alanının bir kısmı köylülere aittir ve büyük bir alandır. Çıkan yangına köylüler müdahale etmesine rağmen orman alanı büyük olduğu için başarılı olamadık. Durumu Hakkari Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdik” dedi.

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