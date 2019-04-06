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Aksu köyü suya gömüldü

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlardan dolayı Aksu köyündeki evler sular altında kaldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde günlerdir devam eden yağışlardan dolayı Aksu köyündeki evler sular altında kaldı.


İlçeye bağlı Aksu köyünde günlerdir etkili olan yağışlarla eriyen kar suları nedeniyle birçok ev su altında kaldı. Evleri sular altında kalan vatandaşlar, yetkililerden destek beklediklerini söyleyerek, “Bir an köyümüze çözüm bulunmasını istiyoruz. Çünkü, biriken sular evlerimizin etrafını sarmış durumda. Bir an önce bizi bu biriken sulardan kurtarsınlar” dediler.

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