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Anadolu Vakfı yetkilileri Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerle buluştu

Anadolu Vakfı, öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefiyle başlattığı “Değerli Öğretmenim” projesi kapsamında Hakkari’de öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler.

Anadolu Vakfı, öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılması hedefiyle başlattığı “Değerli Öğretmenim” projesi kapsamında Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldiler.


Öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin artırılmasının hedeflendiği “Değerli Öğretmenim” projesi, Türkiye'nin dört bir yanındaki öğretmenlerle eğitim alanındaki yöneticilerle ve lise öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. Bu kapsamda 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Hakkari'de eğitim programı düzenleyen Anadolu Vakfı, öğretmenlerin yanı sıra öğrencilerin de kişisel gelişimlerine odaklandı. Öğretmen ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği beş günlük programda, “Sosyal Girişimcilik” ve “Yönetişim Yetkinlikleri Gelişimi” alanlarında eğitimler verildi.


‘Sosyal Girişimcilik' konusunda öncü olan Değerli Öğretmenim projesinin bugüne kadar 48 ilde 80 binin üzerinde öğretmene ulaştığı ve 3 binin üzerinde proje başvurusu alındığı belirtildi.

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