Anadolu Vakfından ‘Değerli Öğretmenim' projesi

Anadolu Vakfı, öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerinin artırılması hedefiyle başlattığı ‘Değerli Öğretmenim' projesi kapsamında Hakkari'deki öğretmenlerle buluştu.

Anadolu Vakfı, öğretmenlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hayata geçirdiği ‘Değerli Öğretmenim' projesi kapsamında Hakkari'de öğretmenlere yönelik eğitimlerine devam ediyor. Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen eğitim programı kapsamında “Lise Öğrencilerine Sosyal Girişimcilik”, “Öğrenci Koçluğu” ve “Yönetişim Yetkinlikleri” konularında bilgiler veriliyor.

Anadolu Vakfından yapılan açıklamada, proje kapsamında verilen eğitimler aracılığıyla öğretmenlerin başarılı birer sosyal girişimci olabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflendiği belirtilerek, “Bu amaçla öğretmenlerin ve yöneticilerin bir problemden veya bir ihtiyaçtan yola çıkarak projeler geliştiren, sürdüren ve sosyal dönüşümü sağlayan yetkinlikleriyle toplumsal ve sosyal ihtiyaca yönelik sürdürülebilir sistemler kurabilme becerilerinin geliştirilmesine yönelik seminer ve eğitimler hayata geçiriliyor. ‘Sosyal Girişimcilik' konusunda öncü olan ‘Değerli Öğretmenim' projesi, il milli eğitim müdürlükleri işbirliğinde yürütülüyor. Bugüne kadar 44 ilde 55 binin üzerinde öğretmene ulaşan proje kapsamında 700 seminer düzenlendi, 3 binin üzerinde proje başvurusu alındı. Proje kapsamında ayrıca toplumun sorunlarına yenilikçi ve uygulanabilir çözümler getirmeyi teşvik etmek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik Proje Yarışmaları' düzenleniyor. Bugüne kadar gerçekleştirilen 8 yarışma ile 70 ödül verildi” denildi.