Ankara Üniversitesi heyeti Hakkari'de

Ankara Üniversitesi akademik heyeti, "YÖK Anadolu Projesi" kapsamında Hakkari'ye geldi.

Proje kapsamında kentte gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve beraberindeki akademisyenler, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'i ziyaret etti. Heyetin temaslarına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapan Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, YÖK Anadolu Projesinde Ankara ve Gazi üniversiteleri ile eşleştiklerini söyledi. Ankara'nın en güzide, en kıdemli, en deneyimli, en başarılı üniversitelerinden iki tanesi ile eşleştikleri için memnuniyetini dile getiren Rektör Pakiş, ''Genç bir üniversiteyiz. Hamdolsun, iyi bir mesafe kat ettik, iyi bir noktaya geldik. Eğitim fakültesinde gayet iyi bir noktadayız. Sağlık meslek yüksekokulumuzun alt yapısı çok çok güçlü. Sağlık bilimleri fakültemizi kurduk. İktisadi ve idari bilimler fakültesinde gayet iyi bir noktadayız. Projeyle Hakkâri Üniversitesi öğrencilerinin Ankara Üniversitesinin eğitim müfredatında yer alan en az bir dersten yararlanabilecek. Bu bizim öğrencilerimizi ciddi şekilde motive edecektir. Hakkari Üniversitesinde okuyan bir öğrenci aynı zamanda Ankara Üniversitesinden ve Gazi Üniversitesinden bir hocanın derslerini takip edebilecek. Bu taşradaki üniversitenin gelişimini tetikleyecek, teşvik edecek ve öğrenci başarısına da çok ciddi katkı sunacaktır. Bu birliktelikten ben çok ciddi sonuçlar çıkacağına inanıyorum'' dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar ise kentte bulunmaktan memnun olduğunu söyledi. Hakkari'nin Türkiye'nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Ünüvar, ''Nüfus ve coğrafya olarak Türkiye'nin bir serhat şehri konumunda olabilir ama bizim kalbimizin tam orta yerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ankara Üniversitesi olaraktan Hakkari Üniversitesi ile bir işbirliğinde hakikaten çok memnun olduğunu ifade etmek istiyorum. YÖK Anadolu Projesi Cumhurbaşkanımızın önemsediği ve YÖK Başkanımızın benimsediği bir proje. Bu projede kıdemli üniversiteler 2006 yılından sonra kurulan genç üniversitelerle eşleştirilerek bilimsel ve eğitim alanında işbirliği amaçlanıyor ve çokta başarılı başladı. Projeye yüzde 70'in üzerinde büyük bir katılım var. Ankara Üniversitesi Cumhuriyet döneminde kurulan ilk üniversite, bu sene 75. yılımızı kutlayacağız. YÖK Anadolu Projesi ile kalbimizin bir parçasını Ağrı'ya bir parçasını da Hakkari'ye ayrıldık. Dolayısıyla bizim ilişkide olduğumuz il sayısı 8'den 10'a çıkmış oldu. Bundan da çok mutluyuz ve inşallah büyük bir memnuniyetle yerine getireceğiz. Bizden önce Gazi Üniversitesi Rektörümüz Hakkari'ye geldi ve çok büyük bir memnuniyetle kentten ayrıldı. Biz de Ankara Üniversite olarak bu projede çok heyecanlıyız. Hem Ağrı hem de Hakkari Üniversite ile işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz'' dedi.

Konuşmaların ardından heyetler toplantıya devam etti.