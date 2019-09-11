Annelerin Diyarbakır'daki oturma eylemine Hakkari'den destek

Çocuklarının dağa kaçırıldığı iddiası ile 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan ve sayısı 23'e çıkan ailelerin 9'uncu günündeki eyleme Hakkari'den destek. Hakkari Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ve Derneği Başkanı Abdurrahman Er ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır HDP il binasının önünde “çocuklarımızı getirin” diye feryat eden annelere destek için Diyarbakır HDP il binasının önünde oturma eyleminde bulundular. Başkan Er, basına ve orada bulunan gözü yaşlı annelere ve babalarına yaptığı konuşmada sonuna kadar yanlarında olduklarını acılarını yürekten paylaştıklarını ifade ederek, Acınız acımızdır. İnşallah en kısa sürede çocuklarınıza kavuşursunuz” dedi.

Oturma eyleminde bulunan aileler ise Hakkâri heyetine memnuniyetlerini dile getirdiler.