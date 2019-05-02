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Annesi ölen yavru köpeğe belediye çalışanları sahip çıktı

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, annesi ölen yavru köpeğe sahip çıktı.


Bir yavru köpeğin sahipsiz olduğunu gören bazı duyarlı vatandaşlar, durumu Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine hemen harekete geçen Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, olay yerine giderek yavru köpeği teslim aldı. Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Kliniğinde getirilen yavru köpeğin sağlık taramasını yapan Veteriner Sağlık Teknikeri Fatih Çiftçi, yavrunun beslenmesini sağlayarak kontrol altına aldı.


Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, annesi ölen yavru köpeğin sahipsiz kaldığı ihbarı üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, yavru köpeğin sağlık taramaları yapılarak klinikte beslediklerini ifade ettiler

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