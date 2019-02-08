Annesiz ve babasız çocuklara AHBAP sahip çıktı

Sanatçı Haluk Levent başkanlığında kurulan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde annesiz ve babasız kalan çocuklara yardım eli uzattı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden 18 kilometre mesafede bulunan Kocabaşı mezrasında inşaat halindeki derme çatma evlerinde yaşam mücadelesi veren 6 kardeşe AHBAP sahip çıktı. AHBAP Hakkari İl Temsilcisi Hakan Şener, Sever ailesi hakkında yaptıkları çalışmaların sonuç verdiğini belirterek, Türkiye'nin dört bir yanından destek geldiğini söyledi. Şener, “Sever ailesinin çocukları inşaat halindeki derme çatma evlerinde yaşam mücadelesi veriyor. Babasız ve annesiz olan 6 kardeş; AHBAP Hakkari İl Temsilciliği olarak ulaştığımız ve Antalya'da olan Ş.K. isimli hayırsever ağabeyimiz; evin tüm onarımını, beyaz eşyalarını, giyim kuşamlarını, çocukların eğitim masraflarını ve 1 yıllık erzak ihtiyaçlarını karşılayacak. Ortada kalan 6 kardeşe yardım etmek isteyen hayırseverler bize ulaşabilirler” dedi.