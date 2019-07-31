Antalya heyetinden Çukurca'ya ziyaret

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen yönetiminde yürütülen “Gelin Kardeş Olalım” projesi kapsamında Korkuteli ilçesinden bir heyet Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Antalya Valisi Münir Karaoğlu önderliğinde Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen yönetiminde yürütülen “Gelin Kardeş Olalım” projesi kapsamında Çukurca'ya gelen Korkuteli heyeti, Hakkari Tarım ve Orman Müdürü Vahap Şimşek, İl Müdür Yardımcısı İdris Uce ve Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dilan Ergür tarafından karşılandı. Çukurca Kaymakamı Temel Ayca'nın katılımıyla istişare ve uygulamalı eğitim çalışmalarına başlayan heyet, Narlı köyünde Mennan Erol adlı çiftçiye ait mantar işletmesini de ziyaret etti.

Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Özlem Çağrıcı Armut, İlçe Müdürü Selda Sert, ziraat mühendisleri Eda Önel, Vural Basım, Fehmi Tekin ve Hakan Utku Gölgen, karşılıklı ziyaretlerin devam edeceğini ifade ettiler.