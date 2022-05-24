Antalyalı üniversite öğrencileri Çukurca'yı gezdi

HAKKARİ (İHA) – Antalya'dan Hakkari'nin Çukurca ilçesine gelen üniversite öğrencileri, kentin doğasına hayran kaldı.

“Antalyalı ve Hakkarili Gençlerin Doğu Batı Sentezi” projesi çerçevesinde Çukurca ilçesini ziyaret eden Antalyalı öğrenciler, Kaymakam Hasan Kurt ile bir araya geldi. İlçedeki tarihi taş Butik Otel'de üniversite öğrencileriyle bir araya gelen Kaymakam Kurt, onlarla sohbet ederek Çukurca'nın doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.