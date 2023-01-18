İhlas Haber Ajansı

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Aracın alt kısmında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir aracın alt kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir aracın alt kısmında sıkışan kedi, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Edinilen bilgilere olay ilçenin Esenyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Öğlen saatlerinde bir aracın alt kısmında sıkışan kediyi fark eden çevredeki vatandaşlar hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi sıkıştığı yerden uzun uğraşlar sonucu kurtararak veterinere teslim etti.


Mahalle sakinleri, kedinin kurtarmalarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür ettiler.

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