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Aracın çarptığı kedi tedavi altına alındı

Hakkari’de bir aracın çarptığı ve ağır yaralanan sokak kedisi, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Hakkari'de bir aracın çarptığı ve ağır yaralanan sokak kedisi, belediye ekipleri tarafından tedavi altına alındı.


Lütfullah Bilgin İlk ve Ortaokulu yanında gelen ihbar üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti. İlk muayenesi yapılan kedinin bir araç tarafından ezildiği, iç kanaması olduğunu ve bel kısmında kırık bulunduğu tespit edildi.


Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde müşahede altına alınan kedinin sağlık durumunun ciddiyetini kuruduğu belirtildi.

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