Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bir aracın çarptığı başıboş köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde aracın çarpması sonucu bir köpek yaralandı. Durumun Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezine getirilen köpek, hemen tedavi altına alındı. Ön sol ayağında kırık tespit edilen köpeğin ayağı alçıya alınarak müşahede altına alındı.
Son bir hafta içinde çok sayıda yaralı hayvanı kurtararak sağlığına kavuşturan Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları çalışmalarla yörede takdir topluyor.