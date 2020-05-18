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Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Van karayolunda bir aracın çarptığı kurt cinsi köpek tedavi altına alındı.


Kent merkezinde 7 kilometre mesafede bulunan Depin Polis Kontrol Noktasında bir aracın çarptığı kurt cinsi köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan köpek, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Sağ ayağında kırık olduğu tespit edilen köpek, muayenesinin ardından müşahede altına alındı.

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