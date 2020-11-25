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Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde atacın çarptığı köpek tedavi altına alındı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde atacın çarptığı köpek tedavi altına alındı.


Cengiz Topel Caddesi üzerindeki İpekyolu Kavşağı'na aniden çıkan köpeğe araç çarptı. Köpeği yaralı bir şekilde gören çevredeki vatandaşlar hemen ilk yardım için veterineri aradı. Olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından tedavi için köpeği Van'a gönderdi.


Yüksekova Sokak Hayvanlarını Barındırma ve Koruma Derneği Başkanı Cebrail Çelik, gece saat 01.30'da bir aracın sokak köpeğine çarptığını belirterek, “Derneğimizin imkanları çerçevesinde ticari araç tutulup Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine götürülmüştür. İnşallah kısa sürede iyileşir” dedi.

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