İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Aracın çarptığı köpek tedavi altına alındı

Hakkari-Van kara yolunda bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek tedavi altına alındı.


Alınan bilgiye göre, Hakkari-Van kara yolunda yerde yatan köpeği görenler, durumu hemen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bildirdi. Bölgeye giden ekipler, araç çarpması sonucu yaralandığı belirlenen köpeğe ilk müdahalesini yaparak Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü. Klinikte muayenesi yapılan ve iç kanaması olduğu tespit edilen köpek tedavi altına alındı.


Veteriner yetkilileri, Hakkari- Van kara yolu üzerinde araç çarpması sonucu ağır yara alan sokak köpeğini hemen kliniğe getirdiklerini belirterek, “Yaptığımız muayene sonucunda iç kanama geçirdiği, sol arka ayağında parçalı kırık olduğunu gördük. Can dostumuzun cerrahi ve ortopedi tedavilerini yapıp gözetim altında aldık” şeklinde konuştular.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.