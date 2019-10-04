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Aracın çarptığı öğretim görevlisi hayatını kaybetti

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulunda (MYO) görevli Öğretim Görevlisi Muhittin Özdal, yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçenin İpekyolu Caddesi üzerindeki Yüksekova Askerlik Şubesi yakınında meydana geldi. Yüksekova MYO Yönetim ve Organizasyon Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışan Muhittin Özdal (43), yolun karşısına geçmek isterken, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırılan Özdal, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

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