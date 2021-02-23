Aracın çarptığı yavru köpek tedavi altına alındı

Hakkari'de aracın çarptığı yavru köpek veteriner ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak müşahede altına alındı.

Hakkari-Van karayolunda yavru bir köpeğe aracın çarptığı ihbarı üzerine Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Olay yerine intikal eden veteriner ekipleri, kanlar içinde olan yavru köpeğe olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Veteriner kliniğine getirilerek burada da müdahalesi yapılan yavru köpeğin ayağı alçıya alındı.

Hakkari kent merkezinde değişik nedenlerden dolayı yaralanan onlarca sahipsiz hayvan ise belediye hayvan kliniğinde sağlıklarına kavuşturularak doğal yaşam alanlarına geri bırakıldığı belirtildi.