Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir aracın stepnesinde 5 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “7 Temmuz 2021 günü Yüksekova ilçesindeki Numune Polis Kontrol Noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta yapılan aramalarda, aracın stepnesinin içerisinde 5 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup, adli tahkikat devam etmektedir” denildi.