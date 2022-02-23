Arazide 20 kilogram eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde arazide yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Şubat 2022 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde arazide yapılan aramada 20 kilo 600 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli şahıs/şahısları yakalama çalışmaları devam etmektedir" denildi.